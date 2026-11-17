Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ΑΕΚ ενόψει της αναμέτρησης με τη Σομπατέλι, εξαιτίας των πολλών απουσιών που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα του.

Ο προπονητής της Ένωσης στάθηκε στα σημαντικά αγωνιστικά προβλήματα που έχουν περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές του, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν για την προετοιμασία και τη διαχείριση του απαιτητικού παιχνιδιού.

Η ΑΕΚ καλείται να ανταποκριθεί στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, με τον Σάκοτα να αναζητά τις καλύτερες δυνατές λύσεις παρά τα προβλήματα στο ρόστερ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάκοτα

«Ο πιο γνωστός κομήτης, ο κομήτης του Χάλεϊ, εμφανίζεται στη Γη κάθε 76 χρόνια… Μετά από 53 χρόνια προπονητικής καριέρας μου, εμφανίστηκε ένα τέτοιο σπάνιο φαινόμενο και σ’ εμάς… Να βλέπω δηλαδή σε προπόνηση, ας την πούμε προπόνηση, περισσότερους προπονητές, παρά παίκτες. Είχαμε τρεις έμπειρους παίκτες και δύο τέως εφήβους χθες… Ίσως, συμβεί κάτι τέτοιο ξανά σε κάποιον προπονητή μετά από 53 χρόνια! Ας ελπίσουμε, ότι αύριο το πρωί θα μετρήσουμε περισσότερους παίκτες εν όψει του αγώνα. Αυτή είναι η κατάσταση…

Εννοείται, ότι η αναμέτρηση με Φάλκο έχει μεγάλη σημασία για εμάς, για την πορεία μας στο BCL. Δυστυχώς, δεν είμαστε η ίδια ομάδα που πριν μερικές ημέρες νικήσαμε στην Ουγγαρία. Μας λείπουν τα δύο βασικά "τεσσάρια". Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό με περισσότερους γκαρντ. Η Φάλκο στο ματς της Ουγγαρίας εμφανίστηκε αγχωμένη, ίσως επειδή για πρώτη φορά μετά από χρόνια πίστεψε, ότι είναι το φαβορί. Στο αυριανό ματς, θα είναι πιο χαλαρή κι αυτό την καθιστά πιο επικίνδυνη, και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρή άμυνα, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για νίκη παρά τα πολλά κενά στο ρόστερ της ομάδας μας».