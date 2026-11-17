Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να κερδίσει στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4 την Ισλανδία (1-1 κ.δ) και να εξασφαλίσει την πρόκρισή της στο Euro U21 του 2027 που θα γίνει στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας.

Είναι η πρώτη συμμετοχή των «Ελπίδων» σε Euro μετά από 25 χρόνια και οι νεαροί ποδοσφαιριστές το έριξαν έξω σε νυχτερινή έξοδο σε μαγαζί της παραλιακής, με τον Χρήστο Μουζακίτη που ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, να κλέβει την παράσταση.

Εκεί οι ποδοσφαιριστές διασκέδασαν με τον τραγουδιστή Γιάννη Γρόση, ο οποίος έδωσε από νωρίς το ρυθμό, αφού τραγουδούσε και συνθήματα της Εθνικής, («Ελλάς ολέ, δεν σταματώ να τραγουδώ ποτέ» και «Σήκωσέ το, το τιμημένο, δεν μπορώ να περιμένω»).

Κάποια στιγμή, παρέδωσε το μικρόφωνο στον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος έδωσε... ρεσιτάλ με τις ικανότητες του στο τραγούδι. Ο νεαρός μέσος της Χαλ επέλεξε το τραγούδι «Πλάτη» της Στέλλας Καλλής που έχει γίνει viral μετά την επανεκτέλεση του Θοδωρή Φέρρη.

Δείτε τον απολαυστικό Μουζακίτη και τους πανηγυρισμούς των νεαρών: