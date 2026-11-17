Ευχάριστα νέα προέκυψαν στον Άρη, καθώς ο Γιώργος Τανούλης επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της ομάδας, έπειτα από απουσία που ξεπέρασε τους δυόμισι μήνες.

Ο 24χρονος φόργουορντ/σέντερ είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης από την έναρξη της προετοιμασίας, όταν στις 26 Αυγούστου υπέστη ρήξη μηνίσκου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας.

Από σήμερα, ο Τανούλης συμμετέχει σε ορισμένα κομμάτια της προπόνησης, με στόχο να ανεβάσει σταδιακά ρυθμούς το επόμενο διάστημα. Η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις εθνικές ομάδες αναμένεται να του δώσει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να πλησιάσει την πλήρη επιστροφή του στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.

Μάλιστα, μέσα στον Δεκέμβριο εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να επιστρέψει και στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των «κιτρινόμαυρων».

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τανούλης είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού και την προηγούμενη σεζόν, καθώς η ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου που είχε υποστεί τον είχε αφήσει εκτός για ολόκληρη τη χρονιά.