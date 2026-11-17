Ο Μέσι αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια μυθική καριέρα και να αποσυρθεί από την Εθνική Αργεντινής σε ένα φιλικό - γιορτή με το Μπενίν, ωστόσο ο προπονητής της Αλμπισελέστε, Λιονέλ Σκαλόνι θέλει να ελπίζει πως το κεφάλαιο της Εθνικής δεν έχει κλείσει ακόμα για τον Μέσι.

Ο Σκαλόνι πριν μερικές ημέρες ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Εθνική Αργεντινής μέχρι το 2030, με στόχο να οδηγήσει την χώρα του και στο επόμενο Μουντιάλ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά με τον «Pulga», αυτή τη φορά από νέο πόστο.

“Πιστεύω ότι ο Μέσι θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι το 2030. Ελπίζω να παίξει για όσο καιρό μπορεί. Τώρα που ο Βάλτερ Σάμουελ δεν είναι εδώ μαζί μας (σ.σ. αποχώρησε από τη θέση του συνεργάτη του Σκαλόνι για να ακολουθήσει καριέρα ως πρώτος προπονητής), αν θέλει να έρθει, ας το κάνει. Κανένα πρόβλημα”, είπε μεταξύ άλλων ο Λιονέλ Σκαλόνι.