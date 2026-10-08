Μέσι: «Τα μόνα λόγια που έχουν απομείνει: Σε ευχαριστώ, Αργεντινή»

Ο Λιονέλ Μέσι γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες συμπατριώτες του στο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, σε μία βραδιά γεμάτη συγκίνηση και έντονα συναισθήματα.

Μετά την τελευταία του εμφάνιση με το εθνόσημο, ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» θέλησε να απευθυνθεί ξανά στους φίλους της Αργεντινής μέσω των social media, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Ο σπουδαίος Αργεντινός ανέφερε πως, από τη στιγμή που όλα έχουν πλέον ειπωθεί, το μόνο που θέλει να εκφράσει είναι ένα τεράστιο «ευχαριστώ» προς την πατρίδα του.

«Έχουν ειπωθεί τα πάντα. Και τώρα, τα πάντα έχουν τελειώσει. Και τα μόνα λόγια που έχουν απομείνει είναι από τα βάθη της καρδιάς μου: Σε ευχαριστώ, Αργεντινή», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Μέσι.