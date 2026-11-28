Το όνομα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου απασχόλησε τον Παναθηναϊκό το περασμένο καλοκαίρι. Ο έμπειρος τερματοφύλακας κατέληξε για δεύτερη σεζόν δανεικός στη Σεβίλλη, ενώ ανήκει στη Νιούκαστλ μέχρι το 2028.

Η «AS» ασχολείται με τον διεθνή γκολκίπερ, τονίζοντας πως οι «πράσινοι» όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν τον Βλαχοδήμο. Η Σεβίλλη έχει οψιόν αγοράς, αλλά το υψηλό συμβόλαιο του «Όντι» μοιάζει δύσκολο να το «σηκώσει» η ομάδα της Ανδαλουσίας.

Ο Βλαχοδήμος διατηρεί άριστες σχέσεις με τον Παναθηναϊκό και τη διοίκησή του. Το περασμένο καλοκαίρι αποφάσισε πως θέλει να συνεχίσει στο εξωτερικό. Παράλληλα, έχει κάνει δήλωση πως αν γυρίσει στην Ελλάδα θέλει να είναι για το «τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός τώρα, απέκτησε τον Ινιάκι Πένια κάτω απ’ τα δοκάρια, σε μία εξαιρετική κίνηση όπως αποδεικνύεται ως τώρα με την παρουσία του Ισπανού πορτιέρε. Φυσικά τίποτα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι να συνθέσει ένα σούπερ δίδυμο τερματοφυλάκων. Άλλωστε ο Τσάβες είναι δανεικός στο «τριφύλλι».