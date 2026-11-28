Ο κύκλος του Κώστα Τσιμίκα στο Άνφιλντ έπειτα από επτά χρόνια παρουσίας φαίνεται πως ετοιμάζεται να κλείσει. Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός και η Λίβερπουλ οδεύουν προς το τέλος της κοινής τους πορείας, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Athletic» το συμβόλαιο του «Τσίμι» λήγει το προσεχές καλοκαίρι και ο Αγγλικός σύλλογος δεν προτίθεται να καταθέσει πρόταση ανανέωσης.

Ο Κώστας Τσιμίκας άφησε τον Ολυμπιακό και το Ελληνικό πρωτάθλημα για να κάνει το μεγάλο επόμενο βήμα στην καριέρα του και να δοκιμαστεί στο εξωτερικό το καλοκαίρι του 2020. Ωστόσο, όταν αποχωρούσε από τους «ερυθρόλευκους», όχι απλά άλλαζε επίπεδο, αλλά πήγαινε σε ένα από τα κορυφαία κλαμπ της Ευρωπαϊκής ελίτ.

Όταν ο Γιούργκεν Κλοπ έψαχνε τον παίκτη που θα συνοδεύει τον Άντι Ρόμπερτσον στο αριστερό άκρο της άμυνας της Λίβερπουλ, οι «Reds» μόλις προέρχονταν από την κατάκτηση της Premier League, φτάνοντας του 99 βαθμούς και καταγράφοντας ρεκόρ, νικώντας 26 από τους πρώτους 27 αγώνες πρωταθλήματος.

Αξίζει να τονίσουμε πως την μόλις προηγούμενη σεζόν είχαν κατακτήσει και το 6ο τους Champions League κερδίζοντας με 2-0 την Τότεναμ στη Μαδρίτη.

Tο καλοκαίρι μετά τον θρίαμβο της Premier League, o Κλοπ προχώρησε - όπως συνήθιζε - σε λίγες κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι, οι οποίες ήταν ουσίας και όχι εντυπωσιασμού. Το καλοκαίρι του 2020 λοιπόν απέκτησε τον αδικοχαμένο Ζότα από τη Γουλβς έναντι 45 εκατομμυρίων ευρώ, τον Τιάγκο Αλκάνταρα από τη Μπάγερν Μονάχου, έναντι 22 εκατομμυρίων και τον Κώστα Τσιμίκα από τον Ολυμπιακό έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ.

Η χρυσή επταετία στο «Άνφιλντ»

Όταν ο Γιούργκεν Κλοπ εισηγήθηκε την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2020, ελάχιστοι περίμεναν πως ο Κώστας Τσιμίκας θα έγραφε τόσο λαμπρές σελίδες στην ιστορία του συλλόγου. Έγινε μόλις ο δεύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα της Λίβερπουλ (μετά τον Σωτήρη Κυργιάκο) και κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης εποχής της ομάδας.

Ο Τσιμίκας με τον Γιούργκεν Κλοπ AP

Το αξιοσημείωτο στην περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα, εκτός φυσικά από την μακρόβια θητεία του, η οποία εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι έπειτα από 7 χρόνια, είναι πως πήγε όχι απλώς στο εξωτερικό, αλλά στην Premier League, σε μια εποχή που οι Έλληνες ποδοσφαιριστές δεν πρωταγωνιστούσαν στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως συμβαίνει σήμερα.

Ενδεικτικά, το καλοκαίρι του 2020 που ο Τσιμίκας πήγε στη Λίβερπουλ, στα τοπ 5 πρωταθλήματα αγωνίζονταν μόνο ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος για λογαριασμό της Άρσεναλ και ο Κώστας Μανωλάς που αγωνιζόταν στη Νάπολι. Αμφότεροι βρίσκονταν στη «δύση» της καριέρας τους και ένα χρόνο αργότερα θα επέστρεφαν στην Ελλάδα για να φορέσουν τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Επομένως, ο Τσιμίκας ήταν αυτός που σε μεγάλο βαθμό με τη σταθερότητα του στην Αγγλία στο κορυφαίο επίπεδο «άνοιξε το δρόμο» στους Έλληνες ποδοσφαιριστές για να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι κορυφαίες στιγμές του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ

Μπορεί ο Τσιμίκας να αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ αρχικά για να αποτελέσει τη δεύτερη επιλογή στο αρίστερό άκρο της άμυνας πίσω από τον world class Άντι Ρόμπερτσον, όμως κατάφερε να καταγράψει συνολικά 124 συμμετοχές (μέχρι την ημέρα που δημοσιεύεται το κείμενο) και να συνδέσει το όνομά του με ορισμένες από τις σπουδαιότερες στιγμές στη σύγχρονη ιστορία της Λίβερπουλ.

Με την φανέλα των «Reds» κατέκτησε μια Premier League (2025), ένα FA Cup (2022) και δύο League Cup (2022, 2024). Σε αυτές τις κατακτήσεις άφησε ανεξίτηλο και το δικό του στίγμα.

Ο Κώστας Τσιμίκας πανηγυρίζει την κατάκτηση του FA Cup το 2022 AP

Στον σπουδαίο και «ατελείωτο» τελικό του FA Cup στο Wembley το 2022 απέναντι στην Τσέλσι, ο Κώστας Τσιμίκας ήταν αυτός που με τη δική του εκτέλεση πέναλτι ευστόχησε με ψυχραιμία και χάρισε στη Λίβερπουλ τον τίτλο.

Kαθοριστικός ήταν ακόμα μια φορά σε τελικό κυπέλλου ξανά απέναντι στην Τσέλσι, αυτή τη φορά στην κατάκτηση του League Cup του 2024, καθώς από δική του εκτέλεση κόρνερ βρήκε τον Φαν Ντάικ που με κεφαλιά έγραψε το τελικό 1-0 για να δώσει τον τίτλο στη Λίβερπουλ.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2025, με τη μαθηματική κατάκτηση της Premier League, ο Τσιμίκας έγραψε ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που στέφθηκε πρωταθλητής στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η μοναδική σύνδεση με τους οπαδούς της Λίβερπουλ

Ο Κώστας Τσιμίκας με το πάθος του, την ποιότητά του και κυρίως τον ακέραιο χαρακτήρα του και την αγάπη για την ομάδα, κατάφερε κάτι που ελάχιστοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία του συλλόγου έχουν καταφέρει: Να γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Λίβερπουλ.

Οι φίλοι των «Reds» τον «βάφτισαν» «Greek Scouser» (σ.σ. Scousers αποκαλούνται οι φίλοι της Λίβερπουλ) και κατάφερε να γίνει ένας από αυτούς.

Παράλληλα το «Κop» η κερκίδα δηλαδή των οργανωμένων της Λίβερπουλ έκαναν και σύνθημα το όνομα του Κώστα Τσιμίκα στους ρυθμούς του «Gimme Gimme Gimme» των ABBA, φτίαχνοντας το «Tsimi, Tsimi, Tsimi, oh Kostas Tsimikas, his passport says he’s Greek but we know he is Scouse»

Σε ένα σύλλογο που πρώτα από όλα μετράει η αγάπη και η μοναδική σύνδεση με τον κόσμο, ο Κώστας Τσιμίκας στη Λίβερπουλ δημιούργησε σχέσεις ζωής, κατάφερε να κερδίσει την αληθινή εκτίμηση των φίλων της ομάδας και στο τέλος της θητείας του στο Μέρσισαϊντ «δεν θα περπατήσει πότε μόνος» όπως λέει το περίφημο σύνθημα της Λίβερπουλ.

Έφτασε ως Έλληνας και φεύγει ως «Greek Scouser»