Χωρίς τον άνθρωπο που καθοδηγεί την ομάδα από τον πάγκο θα χρειαστεί να αγωνιστεί η ΑΕΚ στο κυριακάτικο (29/11) ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα βρίσκεται στη θέση του, καθώς η αποβολή του στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα τού κόστισε μία αγωνιστική τιμωρίας, την οποία θα εκτίσει στο ματς με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο Σέρβος τεχνικός αναγκάζεται να παρακολουθήσει αγώνα της «Ένωσης» μακριά από τον πάγκο της. Την προηγούμενη σεζόν υπήρξαν δύο αντίστοιχες περιπτώσεις, για διαφορετικούς λόγους: η μία λόγω συμπλήρωσης του ορίου καρτών κι η άλλη εξαιτίας απευθείας αποβολής.

LIVE MATCH: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ (21:00, Magenta Sport 1 League)

Η πρώτη απουσία καταγράφηκε στη 10η αγωνιστική, όταν η ΑΕΚ αντιμετώπισε εκτός έδρας τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο. Η ομάδα του Νίκολιτς κατάφερε να φύγει με το «διπλό», χάρη στο τέρμα του Ορμπελίν Πινέδα. Ήταν, μάλιστα, ένα παιχνίδι που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων», καθώς είχαν ακυρωθεί δύο γκολ τους.

Η δεύτερη περίπτωση ήρθε στην αναμέτρηση με τον Βόλο για την 23η αγωνιστική. Ο Νίκολιτς αντίκρισε την απευθείας κόκκινη κάρτα κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καθίσει στον πάγκο στο επόμενο παιχνίδι. Έτσι, απουσίασε από την αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΛ, με την ΑΕΚ να παίρνει τη νίκη με 1-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημείωσε ο Μουκουντί.

Αυτές ήταν οι δύο φορές που η Ένωση χρειάστηκε να αγωνιστεί χωρίς τον προπονητή της στον πάγκο την προηγούμενη σεζόν, με τον Νίκολιτς να καλείται πλέον να απουσιάσει και από το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.