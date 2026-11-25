Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ εξάντλησε όλα τα περιθώρια που είχε, αλλά τα δεδομένα δεν άλλαξαν όσον αφορά στον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του στο ντέρμπι «Δικεφάλων».

Η «Ένωση» κατέθεσε την Τρίτη (25/11) αίτημα ακρόασης, ζητώντας την επανεξέταση της κόκκινης κάρτας που είχε δεχθεί ο Νίκολιτς, έπειτα από υπόδειξη του τέταρτου στον διαιτητή Ματσούκα, σε μια φάση που φώναζε στον τερματοφύλακα της ομάδας του, Θωμά Στρακόσα!

Το αίτημα απορρίφθηκε, με την ΑΕΚ να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την απόφαση, μέσω επίσημης τοποθέτησης, η οποία είχε ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος.

Η επίσημη τοποθέτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Για την αποβολή του προπονητή μας Μάρκο Νίκολιτς, η ΑΕΚ προέβη σήμερα 25 Νοεμβρίου σε ακρόαση και το αίτημά μας απερρίφθη.

Η επιβολή της ποινής της κόκκινης κάρτας στον αγώνα Καλαμάτα-ΑΕΚ αναμφισβήτητα δεν μπορεί να αφορά τον Νίκολιτς, εκτός αν ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα».