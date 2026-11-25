Νόρτζελαντ αποστολή: Τάσος Νικολογιάννης

Ο Κινγκς Κάνγκουα στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου παραμονή του αγώνα με τη Νόρντζελαντ, μίλησε για τη νοοτροπία των νικών που θέλει να κρατήσει ο Παναθηναϊκός. Παράλληλα, αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον Τζέικομπ Νίστρουπ.

Αναλυτικά:

Για το πόσο δύσκολο είναι το παιχνίδι που έρχεται σε ένα διάστημα με αρκετά ζητήματα τραυματισμών:

«Οπως είπατε είχαμε πολλούς τραυματισμούς στην ομάδα το τελευταίο διάστημα, είμαστε στεναχωρημένοι, αλλά είμαστε αρκετοί καλοί ποδοσφαιριστές που μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά, έχουμε πολλούς ποιοτικούς παίκτες και μπορούμε να πάρουμε νίκες κι εκεί εστιάζουμε. Η ομάδα που παίζουμε είναι καλή, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, όμως εμείς θέλουμε να συνεχίσουμε στο μοτίβο νικών που έχουμε χτίσει εδώ και καιρό».

Για το πόσο μπορεί να επηρεάσει ο αγωνιστικός χώρος:

«Το γνωρίζουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε και να ετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτό το παιχνίδι. Να μάθουμε το γήπεδο όσο δυνατό καλύτερα μέσω της προπόνησης, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, είμαστε εδώ για να πάρουμε το παιχνίδι».

Για το πόσο πιστεύει ότι ο Νίστρουπ έχει επηρεάσει τον Παναθηναϊκό:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι μαζί του, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και κάνει πολλά πράγματα για εμάς. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι και να κερδίσουμε πολλά πράγματα μαζί».

Για τον αγωνιστικό χώρο και τι τους είπε ο Νίστρουπ:

«Μας είπε για το γήπεδο, έχουμε πληροφορίες τι πρέπει να κάνουμε. Θα το πατήσουμε το γήπεδο και θα είμαστε έτοιμοι για την αναμέτρηση».