Μολονότι η αρχική σκέψη ήταν να υπογραφεί μηνιαίο συμβόλαιο, τα δεδομένα φαίνεται ότι άλλαξαν κι οι δύο πλευρές θα πορευτούν μαζί μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο Καλαϊτζάκης έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στον Παναθηναϊκό, όπου παρέμεινε από το 2016 έως το 2021, ενώ στη συνέχεια πήρε την ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο NBA. Συγκεκριμένα, κατέγραψε συνολικά 13 συμμετοχές με τους Μιλγουόκι Μπακς το 2021 και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ το 2022.

Τη φετινή σεζόν άρχισε την πορεία του στον Προμηθέα Πάτρας, με τον οποίο, στη GBL, μέτρησε οκτώ συμμετοχές, με 3,8 πόντους και 2,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 18,6 λεπτά ανά αγώνα.

Στο FIBA Europe Cup, από την άλλη, είχε σε έξι παιχνίδια 8,7 πόντους, 3,3 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ και 1,3 κλεψίματα, με 19,3 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.