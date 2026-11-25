Μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής προέκυψε στα πλάνα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15) στη Sunel Arena, καθώς ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

Ο Αμερικανός γκαρντ ταλαιπωρείται από γρίπη τύπου Α και δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους Πειραιώτες στο παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

Στον αντίποδα, ο Έλληνας τεχνικός έχει ξανά στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ ξεπέρασε τον τραυματισμό στο δάχτυλο του χεριού του κι επιστρέφει στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από μία απαιτητική εβδομάδα στη EuroLeague, κατά την οποία πανηγύρισαν δύο σημαντικές νίκες, επικρατώντας εκτός έδρας της Μακάμπι και στη συνέχεια της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.

Υπενθυμίζεται ότι από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού απουσιάζει κι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος βρίσκεται με την Εθνική ομάδα, ενώ δεν έχει επιστρέψει ακόμη στην αγωνιστική δράση με τους Πειραιώτες μετά την ολοκλήρωση της τιμωρίας του.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Ουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ.