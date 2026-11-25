Την πιο σοβαρή κρίση αξιοπιστίας της ιστορίας του βιώνει το ελληνικό μπάσκετ, με το σκάνδαλο της χειραγώγησης αγώνων να βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης και τέσσερα πρόσωπα από τον χώρο της διαιτησίας, στενοί συνεργάτες των Κώστα Μπούσια και Κώστα Τεφτίκη, να αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.

Κι ενώ οι εξελίξεις προκαλούν τριγμούς σε ολόκληρο τον χώρο, η διοίκηση της Ομοσπονδίας Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδος μοιάζει να κινείται σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, αδυνατώντας να αντιληφθεί τη σοβαρότητα των περιστάσεων.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα grizoilikoi.blogspot.com, το έγγραφο που εκδόθηκε χθες από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο προκαλεί νέα ερωτήματα, καθώς ανακοινώνει με διαδικασίες εξπρές τη διοργάνωση Σχολής Καθηγητών Διαιτησίας στην Αθήνα, στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2026.

Μια πρωτοβουλία που εγείρει σοβαρές ενστάσεις τόσο ως προς τη θεσμική της βάση όσο και ως προς τη χρονική συγκυρία. Η ίδια διοίκηση, η οποία υπό το βάρος των εξελίξεων οδηγήθηκε στην προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης και εκλογών για τις 17 Ιανουαρίου, επιχειρεί λίγο πριν από τις γιορτές και ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος να δημιουργήσει νέα δεδομένα, μέσα από μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από βιασύνη και έλλειψη διαφάνειας.

Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι με ποια θεσμική και ηθική νομιμοποίηση μια διοίκηση με ημερομηνία λήξης προχωρά σε διαδικασίες ανάδειξης καθηγητών διαιτησίας. Μια ηγεσία που ανέλαβε μετά την ανατροπή της προηγούμενης νόμιμης διοίκησης, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα σχήμα περισσότερο συμβατό με τις επιλογές του Βαγγέλη Λιόλιου, επιχειρεί τώρα να παρέμβει σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα για το μέλλον της ελληνικής διαιτησίας.

Και όλα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία πρόσωπα και μηχανισμοί του χώρου βρίσκονται υπό έλεγχο για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει πρωτοφανείς αναταράξεις. Η προθεσμία των μόλις 18 ημερών, σε συνδυασμό με την απουσία ουσιαστικών πληροφοριών από την πρόσκληση, ενισχύει τους προβληματισμούς για τις προθέσεις και τις επιδιώξεις πίσω από τη συγκεκριμένη κίνηση, ειδικά ενόψει των εκλογών.

Αντί οι Κώστας Μπούσιας και Κώστας Τεφτίκης να αναλογιστούν τις ευθύνες που απορρέουν από τη σημερινή κατάσταση και να διευκολύνουν τις εξελίξεις με την άμεση παραίτησή τους, επιτρέποντας στους διαιτητές να αποφασίσουν για την επόμενη ημέρα της Ομοσπονδίας, επιλέγουν να προχωρούν σε κινήσεις πίσω από κλειστές πόρτες και χωρίς την απαιτούμενη διαβούλευση.

Την ίδια στιγμή, η μετάθεση των εκλογών για τις 17 Ιανουαρίου, σε αντίθεση με την επιλογή της ΕΟΚ να επισπεύσει τις δικές της διαδικασίες, δημιουργεί ακόμη περισσότερα ερωτηματικά. Δεν μπορεί, μάλιστα, να αποκλειστεί η εκτίμηση ότι η σημερινή διοίκηση επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο μέχρι και τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του συνδέσμου.