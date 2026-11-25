Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα είχε αναλάβει ρόλο τεχνικού διευθυντή στον Παναθηναϊκό, επί ημερών Ράφα Μπενίτεθ. Μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε η παρουσία του στο «τριφύλλι». Διατηρώντας το τυπικό πόστο του συμβούλου.

Πλέον, ακόμη κι αυτός ο τυπικός ρόλος θα πάψει να υφίσταται, καθώς ο Κορόνα θα αναλάβει πόστο στη Μάλαγα. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος του Athletic, Γκιγιέρμο Ραΐ, ο Κορόνα θα γίνει ο νέος αθλητικός διευθυντής στη Μάλαγα.

Τονίζεται, μάλιστα, πως αναμένεται στην ισπανική πόλη μέσα στις επόμενες ώρες. Κάτι που σημαίνει το οριστικό τέλος της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό.