Ο αθλητισμός δεν έχει διακρίσεις, σύνορα ή αποκλεισμούς. Είναι ένας χώρος συμμετοχής, ισότητας και αποδοχής, στον οποίο κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διεκδικεί τη δική του θέση.

Αυτό ήταν και το κεντρικό μήνυμα της συνάντησης του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά με την ελληνική αποστολή των Special Olympics στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αναδείχθηκε η σημασία του αθλητισμού ως μέσου κοινωνικής ένταξης, ισότητας και αποδοχής.

Η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία να αναδειχθεί η πραγματική αξία του αθλητισμού, πέρα από τις μεγάλες διοργανώσεις, τα εντυπωσιακά γήπεδα και τα συμβόλαια εκατομμυρίων. Μια αξία που βρίσκεται στην προσπάθεια, στη χαρά της συμμετοχής και στις ίσες ευκαιρίες για όλους, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Ο Νίκος Παππάς αναφέρθηκε στη σημασία της διασφάλισης αυτών των αρχών μέσα από το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αθλητισμού, στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ένα μοντέλο που βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην ισότιμη πρόσβαση και στη σύνδεση του επαγγελματικού με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητα κάθε ανθρώπου να συμμετέχει ενεργά στην αθλητική ζωή.

Στόχος είναι ένας αθλητισμός που γκρεμίζει εμπόδια, ενώνει ανθρώπους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε κανείς να μην μένει στο περιθώριο.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο ευρωβουλευτής: «Η δυνατότητα να αθλείται κανείς δεν πρέπει να είναι προνόμιο για λίγους, αλλά δικαίωμα για όλους. Και μερικές φορές, η μεγαλύτερη νίκη είναι απλώς να σου δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχεις».