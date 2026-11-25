Η Φενέρμπαχτσε πήρε σημαντική εκτός έδρας νίκη στη Βαρκελώνη, επικρατώντας με 83-77. Μεγάλος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Σαβόν Σιλντς, ο οποίος πέτυχε 26 πόντους και ευστόχησε σε 7 από τα 12 τρίποντα που επιχείρησε, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας!

«Ήταν μία από αυτές τις φορές που ο Σαβόν ένιωθε ότι κάθε σουτ θα έμπαινε. Πρέπει, όμως, να δείτε τι κάνει αμυντικά τους τελευταίους δύο μήνες. Πάντα αναλαμβάνει τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας, είτε παίζει στο “δύο”, είτε στο “τρία”, είτε και στο “τέσσερα" ακόμα! Απόψε, πάντως, έδειχνε σαν τον… Λάρι Μπερντ», είπε ο Γιασικεβίτσιους αποθεώνοντας τον έμπειρο παίκτη.