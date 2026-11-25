Για τη Δανία αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (25/11) η αποστολή του Παναθηναϊκού, ενόψει της αυριανής (26/11, 22:00) αναμέτρησης με τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Photo 1/9 Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Δανία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 2/9 Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Δανία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 3/9 Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Δανία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 4/9 Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Δανία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 5/9 Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Δανία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 6/9 Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Δανία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 7/9 Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Δανία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 8/9 Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Δανία Πηγή: Eurokinissi Sports Photo 9/9 Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Δανία Πηγή: Eurokinissi Sports

Το «τριφύλλι» ταξίδεψε με 21 ποδοσφαιριστές, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Στέφαν Ντε Φράι και Γιώργος Κυριακόπουλος.