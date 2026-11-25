Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για τη Δανία ενόψει της αναμέτρησης με τη Νόρτζελαντ
Με προορισμό την Κοπεγχάγη αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Νόρτζελαντ στο Conference League.
Για τη Δανία αναχώρησε το πρωί της Τρίτης (25/11) η αποστολή του Παναθηναϊκού, ενόψει της αυριανής (26/11, 22:00) αναμέτρησης με τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Το «τριφύλλι» ταξίδεψε με 21 ποδοσφαιριστές, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να καλείται να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Στέφαν Ντε Φράι και Γιώργος Κυριακόπουλος.