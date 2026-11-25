Νέα δεδομένα προέκυψαν στον Παναθηναϊκό ενόψει της αναμέτρησης με τη Νόρτζελαντ, καθώς από την αποστολή που αναχώρησε για τη Δανία απουσιάζουν τα ονόματα των Ντε Φράι και Κυριακόπουλου.

Οι «πράσινοι» ταξίδεψαν το πρωί της Τετάρτης για τη Δανία, όπου την περιμένει η αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League, έχοντας να διαχειριστούν σημαντικές απουσίες.

Ο Σαλάχ Εντίν δεν βρίσκεται στη διάθεση της ομάδας, καθώς δεν έχει δηλωθεί, ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Δανός Κρίστιανσεν, ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό καθαρόαιμο αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού.

Από τα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ απουσιάζει ο Ντε Φράι, ο οποίος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο χέρι, έπειτα από το μαρκάρισμα του Νους. Παράλληλα, εκτός έμεινε και ο Κυριακόπουλος, λόγω μυϊκού προβλήματος.

Αναλυτικά, οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ταξίδι στη Δανία είναι οι εξής: Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ - Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.