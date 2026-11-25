Με φόντο την κατάκτηση της κορυφής στον 1ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17, η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει το Κατάρ την Τετάρτη (25/11, 16:30, ΕΡΤ2 Sports), στο γήπεδο Νο2 των εγκαταστάσεων της Aspire στη Ντόχα.

Η ελληνική ομάδα θέλει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία της στη φάση των ομίλων, καθώς η πρώτη θέση προσφέρει ευνοϊκότερη διασταύρωση στη συνέχεια της διοργάνωσης. Το έργο της, ωστόσο, μόνο εύκολο δεν αναμένεται, αφού απέναντί της θα βρει ένα ιδιαίτερα οργανωμένο σύνολο, το οποίο έχει επιπλέον ισχυρό κίνητρο, καθώς χρειάζεται βαθμό ή βαθμούς για να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης στη φάση των «32».

Η ομάδα της διοργανώτριας χώρας αποτελεί ένα σύνολο με υψηλό βαθμό συνοχής. Οι ποδοσφαιριστές της προπονούνται στην Aspire Academy και αρκετοί βρίσκονται μαζί από την ηλικία της Κ12, έχοντας αναπτύξει σημαντική αγωνιστική χημεία. Παρά την εκτίμηση ότι η Ελλάδα υπερτερεί σε ατομικό ταλέντο, η ομοιογένεια των Καταριανών αποτελεί ένα στοιχείο που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Στην τεχνική ηγεσία βρίσκεται ο Αλβάρο Μεχία, ο οποίος έχει περάσει και από το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς είχε ένα σύντομο πέρασμα από τον Εργοτέλη. Όσον αφορά τις μονάδες της ομάδας, ξεχωρίζουν οι μέσοι Χάντι και Άιμαν, καθώς και ο εξτρέμ Ντιαεντλιν Μπενιατλά.