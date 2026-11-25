ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναφέρθηκε με κολακευτικά λόγια στην Κόμο μετά την ήττα της ΑΕΚ με 1-0 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Σέρβος τεχνικός επανέλαβε την εκτίμησή του για την ιταλική ομάδα, τονίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η «Ένωση» στην προετοιμασία της αναμέτρησης.

Παράλληλα, στάθηκε στο γεγονός ότι η ΑΕΚ έμεινε για πρώτη φορά φέτος χωρίς γκολ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, επισημαίνοντας τις λανθασμένες επιλογές στην τελική προσπάθεια και τη συμβολή του Σάντσες. Τέλος, συνέκρινε το γκολ του Μίγια με εκείνο που είχε στερήσει από την ομάδα του βαθμό απέναντι στη Ρεάλ.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Για την ήττα από την Κόμο:

«Δύσκολο να μιλήσουμε μετά από τέτοια παιχνίδια. Μας θυμίζει όσα έγιναν και κόντρα στη Ρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική. Σήμερα η προσπάθεια ήταν ικανοποιητική. Τους συγχαίρω, δεν έχω παράπονο. Επέδειξαν σωστή νοοτροπία απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Τακτικά ήμασταν σωστοί.

Πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή αναμέτρηση δεν σκοράραμε. Είχαμε φάσεις, είχαμε λάθος τελικές επιλογές. Μαζί με τις παρεμβάσεις του αντίπαλου τερματοφύλακα, ίσως δεν είχαμε καλό τάιμινγκ στην εκτέλεση.

Επίσης ενοχλητικό, όπως με τη Ρεάλ όταν δεχθήκαμε γκολ στο 92’, έτσι και σήμερα δεχθήκαμε ένα γκολ από τα 25 μέτρα, από ομάδες που θα σε τιμωρήσουν για το παραμικρό λάθος. Ήταν ένα πολύ ανταγωνιστικό και συναρπαστικό παιχνίδι που έμεινε ανοιχτό μέχρι τέλους. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της ΑΕΚ που στήριξε μέχρι τέλους».

Για την Κόμο και την προετοιμασία της ΑΕΚ:

«Είπα χθες πριν το παιχνίδι πως για μένα είναι από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Είναι πολύ απαιτητικό να προετοιμάζεις ένα ματς κόντρα στην Κόμο. Είναι μια φοβερή ομάδα με τρομερή δυναμική. Γι’ αυτό είμαι χαρούμενος με το πώς προετοιμάσαμε τακτικά το ματς και πώς παίξαμε».