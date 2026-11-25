Champions League: Η βαθμολογία μετά την ήττα της ΑΕΚ στο Κόμο
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει βαθμό απέναντι στην Κόμο, καθώς γνώρισε την ήττα με 1-0.
Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Ιταλία, παρά παρά την αξιόλογη παρουσία της απέναντι στην Κόμο, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 και επιστρέφοντας στην Αθήνα με άδεια χέρια.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρέμεινε στους τρεις βαθμούς στη League Phase του Champions League. Η μοναδική της νίκη στη διοργάνωση ήρθε στην πρεμιέρα, απέναντι στη ΛΑΣΚ. Η «Ένωση» βρίσκεται πλέον στην 31η θέση της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα της ημέρας:
Μπόντο Γκλιμτ – ΛΑΣΚ: 1-0
(90'+2 Χέλμερσεν)
Γαλατάσαραϊ – Άστον Βίλα: 1-0
(77' Γκιουλ)
Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν: 5-1
(50' Βαλβέρδε, 60' Μπέλιγχαμ, 64',84' Μπαπέ, 87' Βινίσιους - 32' πέν. Πέρισιτς)
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Νάπολι (Ιταλία) 2-2
(67' Μπουαντί, 86' Τσερκί - 55' Χόιλουντ, 66' Λανγκ)
Άρσεναλ (Αγγλία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1
(10' Γιόκερες - 55' Μπέιερ)
Φέγενορντ (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1
(88' Νάτσο - 2'αυτ. Ταργκαλιν)
Λειψία (Γερμανία) – Λανς (Γαλλία) 3-1
(6' Ράουμ, 9',90'+4 Νούσα - 58' Ούντολ)
Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Μπέτις (Ισπανία) 0-2
(43',57' Ερνάντες)
Κόμο (Ιταλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-0
(57' Μίγια)
Η βαθμολογία: