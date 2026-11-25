Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Ιταλία, παρά παρά την αξιόλογη παρουσία της απέναντι στην Κόμο, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 και επιστρέφοντας στην Αθήνα με άδεια χέρια.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς παρέμεινε στους τρεις βαθμούς στη League Phase του Champions League. Η μοναδική της νίκη στη διοργάνωση ήρθε στην πρεμιέρα, απέναντι στη ΛΑΣΚ. Η «Ένωση» βρίσκεται πλέον στην 31η θέση της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της ημέρας:

Μπόντο Γκλιμτ – ΛΑΣΚ: 1-0

(90'+2 Χέλμερσεν)

Γαλατάσαραϊ – Άστον Βίλα: 1-0

(77' Γκιουλ)

Ρεάλ Μαδρίτης – Αϊντχόφεν: 5-1

(50' Βαλβέρδε, 60' Μπέλιγχαμ, 64',84' Μπαπέ, 87' Βινίσιους - 32' πέν. Πέρισιτς)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – Νάπολι (Ιταλία) 2-2

(67' Μπουαντί, 86' Τσερκί - 55' Χόιλουντ, 66' Λανγκ)

Άρσεναλ (Αγγλία) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1

(10' Γιόκερες - 55' Μπέιερ)

Φέγενορντ (Ολλανδία) – Πόρτο (Πορτογαλία) 0-1

(88' Νάτσο - 2'αυτ. Ταργκαλιν)

Λειψία (Γερμανία) – Λανς (Γαλλία) 3-1

(6' Ράουμ, 9',90'+4 Νούσα - 58' Ούντολ)

Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Μπέτις (Ισπανία) 0-2

(43',57' Ερνάντες)

Κόμο (Ιταλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 1-0

(57' Μίγια)

Η βαθμολογία: