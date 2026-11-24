Με τον πλέον δραματικό τρόπο, ο Παναθηναϊκός AKTOR «απέδρασε» από τη Βαλένθια, με τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν ένα σπουδαίο «διπλό» στην έδρα των «πορτοκαλί», επικρατώντας στο φινάλε με 86-83 χάρις το απίθανο buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις.

Κάπως έτσι, το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ του στο 10-4 και θα πάει με απόλυτη ηρεμία στην επικείμενη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Την επόμενη αγωνιστική, το «τριφύλλι» θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, όπου και θα τεθεί αντιμέτωπο με τη Μπεσίκτας στο «Basketball Development Centre», στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της EuroLeague.