Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα διοργανωθεί το 2028 το επόμενο Copa America όπως ανακοίνωσε η CONMEBOL.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδίας το τουρνουά θα ξεκινήσει από τις 9 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου του 2028, με τη διοργάνωση να κρατά για έναν μήνα. Θα συμμετέχουν 16 συνολικά ομάδες , 10 από τη Νότια Αμερική και 6 από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική.

Υποψήφιες για να διοργανώσουν το επόμενο Copa America ήταν επίσης Ουρουγουάη και Εκουαδόρ, με τις ΗΠΑ να παίρνουν τελικά το χρίσμα. Έτσι, θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση για τρίτη φορά, μετά από εκείνες των 2016 και 2024.