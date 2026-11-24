Η Βίρτους Μπολόνια κυριάρχησε στο παρκέ από το ξεκίνημα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και φτάνοντας με εντυπωσιακό τρόπο σε ένα μεγάλο διπλό στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα.

Πρώτος σκόρερ για τους Ιταλούς ήταν ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ. Ο Κέσλερ Έντουαρντς πρόσθεσε επίσης 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Ντιαρά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Βίρτους μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και βρήκε λύσεις στην επίθεση μέσα από τους Ντιουφ και Ντιαρά. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κλείσουν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 23-17, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκτήσει ακόμη διαφορά ασφαλείας.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Κέσλερ έδωσε σημαντικές λύσεις στην ιταλική ομάδα, η οποία ανέβασε τη διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 50-41. Από την πλευρά του Ερυθρού Αστέρα, ο Μονέκε ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν, όμως οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν την απαιτούμενη επιθετική υποστήριξη.

Η τρίτη περίοδος αποδείχθηκε καθοριστική. Η Βίρτους σημείωσε 28 πόντους, δέχθηκε μόλις 20 και διατήρησε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, βάζοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Ερυθρός Αστέρας δεν κατάφερε να αντιδράσει ουσιαστικά, με τη Βίρτους να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και να φτάνει τελικά σε μια επιβλητική νίκη με 108-84 μέσα στο Βελιγράδι.

Τα δεκάλεπτα: 17-23, 41-50, 61-78, 84-108.