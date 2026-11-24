Την έβδομη διαδοχική νίκη της στην EuroLeague πανηγύρισε η Παρί, η οποία πέρασε με 88-76 από την έδρα της Μπεσίκτας, στην Κωνσταντινούπολη, για τη 14η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η γαλλική ομάδα συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, καθώς παραμένει αήττητη από τα τέλη Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν γρήγορα με 0-10, αιφνιδιάζοντας την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Η Μπεσίκτας αντέδρασε και κατάφερε να μειώσει σε 18-21 στο τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ στη δεύτερη έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Ωστόσο, η Παρί ανέκτησε τον έλεγχο, ανέβασε τη διαφορά και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 33-45.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λόνι Γουόκερ προσπάθησε να κρατήσει ζωντανή την Μπεσίκτας, σημειώνοντας τρία διαδοχικά τρίποντα, ενώ ο Σκότι Γουίλμπεκιν έδωσε νέα ώθηση στους γηπεδούχους με ένα εντυπωσιακό σουτ από το κέντρο, μειώνοντας σε 58-63. Η Παρί, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία της, απάντησε με μεγάλα σουτ και δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Ο Ρόντεν και ο Ιφί έβαλαν καθοριστικά καλάθια στο φινάλε, διαμορφώνοντας το τελικό 76-88.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τζάρεντ Ρόντεν με 21 πόντους, ενώ ο Ιφί πρόσθεσε 15 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Τζόνσον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με double-double, έχοντας 12 πόντους και 15 ριμπάουντ. Από την πλευρά της Μπεσίκτας, ο Λόνι Γουόκερ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 24 πόντους και 4 ριμπάουντ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την όγδοη ήττα της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-45, 58-63, 76-88.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά του αγώνα ΕΔΩ