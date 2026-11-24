Αποστολή στη Βαλένθια: Ηλίας Λαλιώτης

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει τη Βαλένθια στις 21:30 στη Roig Arena, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Λίγο πριν από το τζάμπολ, ο Τι Τζέι Σορτς και ο Μπράνκου Μπάντιο συναντήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν σε φιλικό κλίμα.

Επίσης, ο Αμερικανός γκαρντ της Βαλένθια χαιρετήθηκε θερμά με τους Σάββα Καμπερίδη, Βασίλη Σίμτσακ και Απόστολο Λιόγκα, αλλά και γενικότερα όποιον άνθρωπο του Τριφυλλιού έβλεπε στο γήπεδο.