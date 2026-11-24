Ο Φλόριαν Βίρτζ βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την πολύ καλή του εμφάνιση στον θρίαμβο της Λίβερπουλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 4-0, με τον Γερμανό να σκοράρει και να μοιράζει μια ασίστ.

Ο Βίρτζ παραχώρησε συνέντευξη και μίλησε για την κριτική που είχε δεχτεί το περασμένο διάστημα μετά τη δαπανηρή μεταγραφή του από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά και για το πως έχει πλέον προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του Αγγλικού ποδοσφαίρου. Τέλος, σχολίασε και το πόσο απολαμβάνει να δουλεύει υπό τις οδηγίες του Άντονι Ιραόλα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βιρτς:

Για την αγωνιστική του κατάσταση και την Premier League: “Βρίσκομαι στην καλύτερη κατάσταση από τότε που μετακόμισα στο Λίβερπουλ.

Επίσης, άρχισα να γνωρίζω καλύτερα το αγγλικό ποδόσφαιρο και το πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή νιώθω πολύ καλά. Απολαμβάνω το ποδόσφαιρο στη Λίβερπουλ και είμαι ικανοποιημένος με το πώς εξελίσσονται τα πράγματα”.

Για τον Ιραόλα: “Απολαμβάνω πραγματικά το να παίζω υπό τις οδηγίες του Ιραόλα. Είναι εξαιρετικός προπονητής, κάτι που έχει αποδείξει σε όλη την καριέρα του ως τεχνικός.

Με επαναφέρει σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που βρισκόμουν πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν απέδιδα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Νιώθω ότι μου δίνει αυτοπεποίθηση και είμαι πραγματικά χαρούμενος γι’ αυτό”.

Για το τι λέει ο κόσμος για αυτόν: “Έχω ακούσει πολλούς να λένε ότι δεν χαμογελάω και τόσο πολύ. Ίσως φταίει το ότι ο κόσμος δεν με γνωρίζει πραγματικά.

Στην πραγματικότητα είμαι ένας πολύ θετικός άνθρωπος. Όταν βρίσκομαι στο γήπεδο, προσπαθώ να αποδώσω τα μέγιστα και να παραμένω συγκεντρωμένος. Ίσως γι’ αυτό να φαίνεται πως δεν χαμογελάω πολύ”.