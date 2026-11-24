Σε ρυθμούς Ολυμπιακού κινούνται πλέον στον Άρη, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για την αναμέτρηση του Σαββάτου (29/11, 19:00) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League.

Οι φίλοι των «κιτρίνων» μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο γήπεδο, με τις τιμές να διαφοροποιούνται ανάλογα με τη θύρα. Συγκεκριμένα, το κόστος ανέρχεται στα 15 ευρώ για τις Θύρες 1 και 3, στα 30 ευρώ για τη Θύρα 2, στα 40 ευρώ για τη Θύρα 9, στα 50 ευρώ για τη Θύρα 7, ενώ το εισιτήριο VIP στη Θύρα «Άλκης Καμπανός» κοστίζει 150 ευρώ.

Υπάρχει, παράλληλα, ειδική πρόβλεψη για παιδιά έως 14 ετών, γεννημένα από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά. Τα παιδικά εισιτήρια διατίθενται προς 5 ευρώ στις Θύρες 1, 2 και 3, προς 10 ευρώ στις Θύρες 7 και 9, ενώ στη VIP Θύρα η τιμή διαμορφώνεται στα 75 ευρώ.

Η προετοιμασία του Άρη και η ανησυχία για Ντέλε-Μπασίρου

Την ίδια ώρα, οι ποδοσφαιριστές του Μιχάλη Γρηγορίου επέστρεψαν άμεσα στις προπονήσεις, λίγες ώρες μετά το σημαντικό διπλό επί του Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Το πρόγραμμα της Τρίτης (24/11) πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται στην κατάσταση του Τομ Ντέλε-Μπασίρου, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση στην Τρίπολη. Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για κάκωση στη γάμπα, με τον ποδοσφαιριστή να υποβάλλεται την Τετάρτη σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος.

Οι «κίτρινοι» θα έχουν την Τετάρτη (25/11) την ευκαιρία να ξεκουραστούν, καθώς έχει προγραμματιστεί ρεπό. Η επιστροφή στο γήπεδο θα γίνει το πρωί της Πέμπτης (26/11), με προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, όπου θα συνεχιστεί η προετοιμασία ενόψει της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό.