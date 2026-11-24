Νέο πρόβλημα τραυματισμού για τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα για ακόμα μια φορά τη φετινή σεζόν και τον Λούκα Μπάνκι να στερείτε τις υπηρεσίες του για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο ωστόσο ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Πίτερς αντιμετωπίζει θλάση στον λαγονοψοΐτη, χωρίς ωστόσο να έχει διασαφηνιστεί ακόμα τι βαθμού είναι. Η ενημέρωση του συλλόγου αναφέρει η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί σε δυο εβδομάδες, δίχως αυτό να σημαίνει πως εντός του Δεκεμβρίου θα βρεθεί ξανά στα παρκέ.

Ένας τέτοιος τραυματισμός μπορεί να κρατήσει έναν παίκτη εκτός δράσης μέχρι και για δύο μήνες, χωρίς ωστόσο η Μιλάνο να αναφέρει το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής του Άλεκ Πίτερς.

Μονάχα οι μελλοντικές εξετάσεις στις οποίες αναμένεται να υποβληθεί ο πρώην άσος του Ολυμπιακού θα αποσαφηνίσουν το πότε θα έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό στον λαγονοψοΐτη και θα μπορεί να βρεθεί ξανά σε συνθήκες... δράσης.