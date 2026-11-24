Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μία από τις περιπτώσεις που εξετάζει η Ίντερ για τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο είναι αυτή του Ματάις Ντε Λιχτ. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο η παρουσία του μέχρι στιγμής φέρεται να μην έχει ικανοποιήσει απόλυτα τους ανθρώπους του αγγλικού συλλόγου.

Μάλιστα, οι «κόκκινοι διάβολοι» εμφανίζονται διατεθειμένοι να συζητήσουν την παραχώρησή του, ζητώντας ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την αποχώρησή του αποτελεί η εύρεση ενός κατάλληλου αντικαταστάτη, προκειμένου να μην αποδυναμωθεί η αμυντική γραμμή της ομάδας.

Από την πλευρά του, ο Ντε Λιχτ δεν έχει καταφέρει να έχει σταθερή παρουσία τη φετινή σεζόν, καθώς ένας τραυματισμός στο ξεκίνημά της επηρέασε τον αγωνιστικό του ρυθμό. Μέχρι στιγμής μετρά μόλις τρεις συμμετοχές, γεγονός που έχει περιορίσει τον χρόνο συμμετοχής του.