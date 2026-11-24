Ο ΤιΤζέι Σορτς μιλώντας λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του Βαλένθια -Παναθηναϊκός, στάθηκε κυρίως στην επιθετική ποιότητα των παικτών του Παναθηναϊκού, υπογραμμίζοντας πως σχεδόν κάθε παίκτης του ρόστερ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα, είτε παίρνοντας προσωπικές προσπάθειες είτε δημιουργώντας για τους συμπαίκτες του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα σωματικά προσόντα και την αθλητικότητα της ομάδας, κάνοντας ειδική μνεία στο σχήμα που χρησιμοποίησε ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο παιχνίδι, με τους Μπόνγκα ή Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο «3», τον Γιαμπουσέλε στο «4» και τον Λεσόρ στη θέση του σέντερ.

«Σε επίπεδο ταλέντου είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Είναι ξεκάθαρο πως κάθε παίκτης μπορεί να διαλύσει μια φάση αντιπάλου και να δημιουργήσει είτε για τον εαυτό του είτε για κάποιον άλλο. Υπάρχει και το επίπεδο της αθλητικότητας, καθώς διαθέτουν πολλά μεγάλα κορμιά. Είδα στο προηγούμενο παιχνίδι ότι έπαιζαν με τον Μπόνγκα στο 3 ή τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τον Γιαμπουσέλε στο 4 και τον Λεσόρ στο 5. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να επιβάλλουν το παιχνίδι τους και με την αθλητικότητά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για το πλάνο της δικής του ομάδας απέναντι στους «πράσινους», ο Σορτς έδωσε έμφαση στον ρυθμό, εξηγώντας πως η διατήρηση της ταχύτητας και η προσπάθεια να παίξουν γρήγορα θα αποτελέσουν βασικά στοιχεία της αναμέτρησης.

«Για εμάς το θέμα θα είναι να διατηρήσουμε την ταχύτητά μας, να προσπαθήσουμε να παίξουμε γρήγορα και να κάνουμε το παιχνίδι μας», κατέληξε.