Παναθηναϊκός: Τέλος η Σελέν Ερντέμ από τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ
Η Σελέν Ερντέμ αποχωρεί από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Ερασιτέχνη να ανακοινώνει επίσημα τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Αλλαγή προπονητικής σελίδας στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς η Σελέν Ερντέμ αποτελεί πλέον παρελθόν από τον σύλλογο.
Την αποχώρηση της Τουρκάλας τεχνικού γνωστοποίησε επίσημα ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός το μεσημέρι της Τρίτης (24/11), ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.
Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με την προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών Σελέν Ερντέμ.
Η Τουρκάλα προπονήτρια ανέλαβε το τριφύλλι τον Μάρτιο του 2025. Η Σελέν Ερντέμ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και τα προημιτελικά του EuroCup την περασμένη σεζόν.
Ο Σύλλογος ευχαριστεί την προπονήτρια για την προσφορά της μέχρι και σήμερα και της εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα της».