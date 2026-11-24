Αλλαγή προπονητικής σελίδας στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, καθώς η Σελέν Ερντέμ αποτελεί πλέον παρελθόν από τον σύλλογο.

Την αποχώρηση της Τουρκάλας τεχνικού γνωστοποίησε επίσημα ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός το μεσημέρι της Τρίτης (24/11), ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας του με την προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών Σελέν Ερντέμ.

Η Τουρκάλα προπονήτρια ανέλαβε το τριφύλλι τον Μάρτιο του 2025. Η Σελέν Ερντέμ οδήγησε τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος και τα προημιτελικά του EuroCup την περασμένη σεζόν.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί την προπονήτρια για την προσφορά της μέχρι και σήμερα και της εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα της».