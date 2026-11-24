Οι τέσσερις εκπρόσωποι της χώρας μας συμμετέχουν στη δράση των τριών διασυλλογικών διοργανώσεων, ωστόσο το ενδιαφέρον στρέφεται και στην πορεία των τεσσάρων ομάδων από την Τσεχία.

Όπως επισημαίνει ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, η συγκεκριμένη αγωνιστική περίοδος ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς οι τσεχικοί σύλλογοι βρίσκονται μπροστά σε κρίσιμα παιχνίδια, με αρκετούς από αυτούς να χρειάζονται θετικά αποτελέσματα για να διατηρήσουν τις ελπίδες πρόκρισης.

Η βαθμολογία της UEFA Facebook

Αναλυτικά, στο μήνυμά του αναφέρεται:

«Δεν μπορεί παρά να είναι καθοριστική και μάλιστα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η τρέχουσα τέταρτη ευρωπαϊκή εβδομάδα της σεζόν από τις πέντε συνολικά με ταυτόχρονη δράση και στις τρεις διασυλλογικές διοργανώσεις.

Απομένει η πέμπτη και τελευταία στις 8-9-10 Δεκεμβρίου και από εκεί και πέρα για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της σεζόν αναμένεται η αποκλειστική εβδομάδα του Conference League στις 17 Δεκεμβρίου και οι δύο τελευταίες αγωνιστικές Champions και Europa τον Ιανουάριο, αλλά χωρίς... Conference και Παναθηναϊκό.

Η τρέχουσα εβδομάδα, που ανοίγει σήμερα με την πέμπτη αγωνιστική του Champions League και την ΑΕΚ να πέφτει πρώτη στη μάχη δίπλα στη λίμνη του Κόμο, φαντάζει και είναι πολύ πιο καθοριστική για τις τέσσερις ομάδες της Τσεχίας, παρά για την ελληνική τετράδα!

Στην ουσία και οι τέσσερις με μια ματιά στη βαθμολογία τους αλλά και στο πρόγραμμα που απομένει για να ολοκληρώσουν τη League Phase και στις τρεις διοργανώσεις παίζουν το τελευταίο τους χαρτί για να φανούν απειλητικές απέναντι στις τέσσερις ελληνικές και υπό μία έννοια και τις τελευταίες τους ελπίδες για πρόκριση.

Η Σλάβια Πράγας με ένα πόντο μέχρι σήμερα υποδέχεται αύριο τη Βιγιαρεάλ και ίσως είναι η τελευταία της ευκαιρία για να απειλήσει βαθμολογικά την ΑΕΚ. Τα επόμενα τρία παιχνίδια της είναι εκτός με Μπάγερν και Πόρτο και τελευταία αγωνιστική εντός με Αστον Βίλα.

Στο Europa η Βικτόρια Πλζεν, που έχει μείνει στους τρεις πόντους, υποδέχεται την Μπενφίκα, ίσως η προτελευταία της ευκαιρία για να απειλήσει Ολυμπιακό και ΟΦΗ, αφού ακολουθούν τα δυο εκτός έδρας ματς με Μπόρνμουθ και Σοσιεδάδ και το φινάλε στην Τσεχία με Γιαγκελόνια.

Το ίδιο ισχύει και για τη Σπάρτα Πράγας που είναι στους τέσσερις πόντους και υποδέχεται την Αλκμααρ, ενώ έχει ακόμα να παίξει εκτός Τσεχίας με Σάλτσμπουργκ και Κρίσταλ Πάλας και τελευταία αγωνιστική υποδέχεται τη Ρεν.

Στο Conference League η Γιάμπλονετς στους δυο μόλις βαθμούς έναντι των εννιά του Παναθηναϊκού παίζει τις τελευταίες της ελπίδες την Πέμπτη εντός έδρας με την έκπληξη της σεζόν Λουγκάνο, αφού δεν θα της φτάσουν τα δύο τελευταία ματς με Τράμπζονσπορ εκτός και Ιμπέρια στο φινάλε στην έδρα της.

Αν αυτή η εβδομάδα δεν εξελιχθεί ευνοϊκά για την τσεχική τετράδα και δεν φέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα δεν θα είναι υπερβολή να υποστηρίξει κανείς ότι η μάχη της 10ης θέσης μπορεί και να έχει κριθεί πιο νωρίς από το αναμενόμενο...

Και αυτό γιατί η Ελλάδα έχει σχεδόν δεδομένη την πρόκριση στην επόμενη φάση για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, ο ΟΦΗ έχει κάθε λόγο να ελπίζει και αυτός για το top 24 στο Europa, ενώ και η ΑΕΚ μπορεί ακόμα να πιστεύει στο θαύμα της 24άδας στο Champions League.

Από την άλλη πλευρά οι ελπίδες για συνέχεια στην τσεχική τετράδα δεν αποκλείεται να περιοριστούν δραστικά μέσα στο επόμενο διήμερο μαζί με τις όποιες πιθανότητες να απειλήσει η Τσεχία την 10η θέση της χώρας μας στη βαθμολογία της UEFA.

To βράδυ της Πέμπτης θα γνωρίζουμε πολύ περισσότερα μαζί με τις πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το top-8 σε Europa και Conference που πιθανότατα θα... κλειδώσει και το top-10 στο UEFA ranking!».