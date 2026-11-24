Θετικά είναι τα νέα για την Άρσεναλ αναφορικά με τον τραυματισμό του Ντάβιντ Ράγια, καθώς ο Ισπανός γκολκίπερ δεν θα χρειαστεί τελικά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο τερματοφύλακας των «κανονιέρηδων» τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ (2-2), για την 11η αγωνιστική της Premier League, έπειτα από σύγκρουση με τον Οσούλα, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παιχνίδι.

Αρχικά υπήρξε έντονη ανησυχία για τη σοβαρότητα της κατάστασής του, ωστόσο οι εξετάσεις έφεραν ανακούφιση στο στρατόπεδο της Άρσεναλ. Όπως επιβεβαίωσε ο Μικέλ Αρτέτα, ο Ράγια έχει αποφύγει τα χειρότερα και δεν θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

«Ο τραυματισμός του δεν φαίνεται τόσο σοβαρός. Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν κάτι πολύ πιο ενθαρρυντικό από αυτό που περιμέναμε. Δεν υπάρχει ανάγκη για χειρουργική επέμβαση», ήταν τα λόγια του κόουτς της Άρσεναλ.