Η ομάδα Νέων της ΑΕΚ δοκιμάζεται στην Ιταλία απέναντι στην Κόμο (15:00, Magenta Sport 2), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League, αναζητώντας ένα θετικό αποτέλεσμα που θα την κρατήσει κοντά στην πρόκριση.

Η Ένωση βρίσκεται στην 19η θέση της βαθμολογίας με πέντε βαθμούς, έχοντας απολογισμό μία νίκη, μία ήττα και δύο ισοπαλίες. Από την πλευρά της, η Κόμο ακολουθεί στην 24η θέση με τέσσερις βαθμούς, μαζί με άλλες οκτώ ομάδες.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε τη διοργάνωση με το 0-0 απέναντι στη Λίντσερ, επικράτησε με 2-1 της Σαχτάρ στην Αγγλία, ενώ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μάντσεστερ Σίτι. Στην τελευταία της αναμέτρηση γνώρισε την ήττα με 4-1 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σεραφείδειο».

Αντίστοιχα, η Κόμο αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Λειψία στην πρεμιέρα, ηττήθηκε με 1-0 από τη Φέγενορντ στην Ολλανδία, ενώ πανηγύρισε την πρώτη της νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-1). Στην τελευταία αγωνιστική έχασε με 2-1 στη Γαλλία από τη Λανς, σε αντίθεση με την πρώτη ομάδα του συλλόγου που επικράτησε με το εντυπωσιακό 9-1.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 36 ομάδες της League Phase, οι πρώτες 22 της βαθμολογίας εξασφαλίζουν απευθείας την παρουσία τους στους «32», ενώ τα υπόλοιπα δέκα εισιτήρια θα προκύψουν από το League Path.