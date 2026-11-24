Ο γιος του άλλοτε διεθνούς Πορτογάλου, Ρικάρντο Κουαρέσμα, έχει περάσει και από τις ακαδημίες της Πόρτο, ενώ αγωνίζεται, όπως και ο πατέρας του, στη θέση του εξτρέμ.

Ο 14χρονος ποδοσφαιριστής γνωστοποίησε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στα social media, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για το πρώτο του συμβόλαιο με τα «λιοντάρια» και ευχαριστώντας όσους τον έχουν στηρίξει μέχρι σήμερα.

«Με μεγάλη υπερηφάνεια υπογράφω το πρώτο μου συμβόλαιο με την Σπόρτινγκ. Πρώτα απ 'όλα, ευχαριστώ τον Θεό που πάντα καθοδηγεί την πορεία μου, την οικογένεια μου που είναι πάντα δίπλα μου και τους προπονητές και τους συμπαίκτες μου για την πρόοδο, την καθοδήγηση και την πειθαρχία τους. Και όλα έχουν μια αρχή... Ευχαριστώ!», έγραψε στα social media ο 14χρονος εξτρέμ.