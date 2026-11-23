Έφτασε στη Βαλένθια η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR
Επί ισπανικού εδάφους βρίσκεται από το απόγευμα της Δευτέρας (23/11) η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR, με τους «πράσινους» να αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στη Roig Arena για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Αποστολή στη Βαλένθια: Ηλίας Λαλιώτης
Στον τελικό… προορισμό τους έφτασαν οι «πράσινοι», οι οποίοι την Τρίτη (24/11) αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στη «Roig Arena», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της EuroLeague.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε στην Ισπανία το απόγευμα της Δευτέρας (23/11), με μοναδικό απόντα τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν μπήκε στο αεροπλάνο με προορισμό την Ιβηρική.