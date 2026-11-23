Αποστολή στη Βαλένθια: Ηλίας Λαλιώτης

Στον τελικό… προορισμό τους έφτασαν οι «πράσινοι», οι οποίοι την Τρίτη (24/11) αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια στη «Roig Arena», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της EuroLeague.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR έφτασε στην Ισπανία το απόγευμα της Δευτέρας (23/11), με μοναδικό απόντα τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν μπήκε στο αεροπλάνο με προορισμό την Ιβηρική.