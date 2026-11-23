ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για μία ακόμη σημαντική ευρωπαϊκή δοκιμασία, καθώς την Τρίτη (24/11, 22:00) αντιμετωπίζει την Κόμο στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια».

Με αφορμή το παιχνίδι, η ιταλική ομάδα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μίνι αφιέρωμα στην Ένωση, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις ιστορικές της ρίζες και στη σύνδεσή της με τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης.

Η ανάρτηση της Κόμο:

«Ένας σύλλογος που τον διαμόρφωσαν η ιστορία του, η κληρονομιά του και το βαθύ αίσθημα του ανήκειν. Η ΑΕΚ ιδρύθηκε από Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, κράτησε ζωντανές την ταυτότητα και τις παραδόσεις της από γενιά σε γενιά και έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Από τον εμβληματικό δικέφαλο αετό μέχρι το πάθος των κιτρινόμαυρων οπαδών της, η ιστορία της ΑΕΚ ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του γηπέδου.

Τώρα, η Ένωση φέρνει την ιστορία και τις φιλοδοξίες της στις όχθες της λίμνης Κόμο, όπου η Κόμο 1907 ετοιμάζεται να την υποδεχθεί στο Τζουζέπε Σινιγκάλια για την 5η αγωνιστική του UEFA Champions League.

Από την Αθήνα στο Κόμο, άλλη μια ευρωπαϊκή βραδιά μάς περιμένει” αναφέρει η ανάρτηση της Κόμο».