ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: Βαγγέλης Πάτας

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε χωρίς απρόοπτα την τελευταία της προπόνηση στο «Giuseppe Sinigaglia», ενόψει της αυριανής σπουδαίας αναμέτρησης με την Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League (24/11, 22:00).

Η Ένωση ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο εντυπωσιακό γήπεδο της ιταλικής ομάδας, με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει την ευκαιρία να δουλέψει για τελευταία φορά με τους ποδοσφαιριστές του πριν τη μεγάλη «μάχη».

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να παρουσιάσουν ανταγωνιστικό πρόσωπο και να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα, που θα τους επιτρέψει να παραμείνουν δυναμικά στο... κόλπο της πρόκρισης.