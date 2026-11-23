ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΤΑΣ

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς αναχώρησε το πρωί της Δευτέρας (23/11) από την Αθήνα, με το… βλέμμα στο παιχνίδι της 5ης στροφής της League Phase του UEFA Champions League. Τελικός προορισμός για την ΑΕΚ ήταν η πόλη Κόμο, με ενδιάμεση στάση το Μιλάνο.

Συγκεκριμένα, η αποστολή της Ένωσης έφτασε στην πόλη του ιταλικού βορρά με μία καθυστέρηση περίπου 45 λεπτών και από εκεί, αναχώρησε οδικώς για το Κόμο. Μάλιστα, το «παρών» στην αποστολή δίνει και ο Κοϊτά, παρά το γεγονός πως δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί, λόγω τιμωρίας.

Έπειτα από μερικές ώρες ξεκούρασης, στις 18:30 ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραθέσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ενώ μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσει η τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, όπου ο κόουτς της ομάδας θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις.