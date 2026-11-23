Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως αναζητά ποιοτικές λύσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βλαντ Πολίβοντα σε ανάρτησή του, το «τριφύλλι» εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί για την απόκτηση του Ματέο Κόβασιτς, ο οποίος αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ένα στοιχείο που συνδέει την υπόθεση με τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «πράσινων» είναι πως ο 32χρονος ποδοσφαιριστής εκπροσωπείται από το ίδιο γραφείο μάνατζερ με τον Νίκολα Μόρο, ο οποίος επίσης βρίσκεται στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού.

Όσα αναφέρει ο Πολίβοντα:

«Ο Παναθηναϊκός εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί για τον μέσο της Μάντσεστερ Σίτι, Ματέο Κόβατσιτς. Ο Κροάτης εκπροσωπείται από το ίδιο γραφείο μάνατζερ με τον Νίκολα Μόρο, ο οποίος φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής ομάδας».