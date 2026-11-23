Δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις για τον Σαντίνο Αντίνο και τον Παναθηναϊκό, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής την Κυριακή (23/11) επιβεβαίωσαν το σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού του. Συγκεκριμένα, η μαγνητική τομογραφία έδειξε ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο τραυματισμός αυτός αλλάζει πλήρως τα δεδομένα για τον 21χρονο μεσοεπιθετικό, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου. Με βάση τα τωρινά δεδομένα, η επιστροφή του στα γήπεδα υπολογίζεται για την περίοδο της καλοκαιρινής προετοιμασίας του «τριφυλλιού», εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά κατά την αποκατάστασή του.

Στον Παναθηναϊκό επικρατεί στενοχώρια για την εξέλιξη, με την ΠΑΕ να στέκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του ποδοσφαιριστή. Μάλιστα, λίγο μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της μαγνητικής, οι «πράσινοι» έστειλαν δημόσιο μήνυμα συμπαράστασης στον Αντίνο, εκφράζοντας την αγάπη τους και διαβεβαιώνοντάς τον πως θα έχει όλη την απαραίτητη στήριξη σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

«Μείνε δυνατός Σάντι, είμαστε όλοι στο πλευρό σου», ανέφερε στο ποστάρισμά του ο Παναθηναϊκός.