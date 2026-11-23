Σε νέα ημερομηνία η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Παρί
Σε νέα ημερομηνία αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Παρί στη SUNEL Arena για την 17η αγωνιστική της EuroLeague.
Σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια του πρώτου γύρου της EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρί στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου στις 21:15, ωστόσο το παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία και συγκεκριμένα στις 26 του ίδιου μήνα, με την ώρα διεξαγωγής να παραμένει αμετάλλακτη.