Σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια του πρώτου γύρου της EuroLeague, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρί στη SUNEL Arena, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 15 Ιανουαρίου στις 21:15, ωστόσο το παιχνίδι αναμένεται να διεξαχθεί σε νέα ημερομηνία και συγκεκριμένα στις 26 του ίδιου μήνα, με την ώρα διεξαγωγής να παραμένει αμετάλλακτη.