Σε ρυθμούς προκριματικών του Mundobasket 2027 κινείται πλέον η Εθνική Ελλάδας, η οποία ξεκίνησε την προετοιμασία της ενόψει των αναμετρήσεων με τη Γεωργία (26/11) και την Ισπανία (29/11). Στόχος της «γαλανόλευκης» είναι να πετύχει δύο νίκες, ώστε να κάνει ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν στο βοηθητικό γήπεδο του Telekom Center Athens για την πρώτη προπόνηση, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, λόγω των υποχρεώσεων των ομάδων της EuroLeague.

Το πρόσωπο που ξεχώρισε στην πρώτη συγκέντρωση ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επιστρέφει στις υποχρεώσεις της Εθνικής και αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθειά της στα δύο παιχνίδια. Αντίθετα, εκτός πλάνων βρίσκεται ο Νικ Καλάθης, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στο πέλμα.

Στην πρώτη προπόνηση στο T-Center συμμετείχαν οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Μιχάλης Λούντζης, Νίκος Χουγκάζ, Μάνος Χατζηδάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης και Αλέξανδρος Νικολαΐδης.