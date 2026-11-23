Έναν πολλά υποσχόμενο ψηλό πρόσθεσε στο έμψυχο δυναμικό της η Μπασκόνια. Ο Γάλλος σέντερ, Ζακαρί Περίν, γεννημένος το 2004, με ύψος 2.08, υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο, διάρκειας έως το 2030 με την ομάδα της Βιτόρια. Ο Ζακαρί Περίν προέρχεται από τη Γιέιδα, ενώ έκανε τα πρώτα βήματά του στο μπάσκετ στη γαλλική Αντίμπο.

Ο Περίν αγωνίστηκε στο NCAA τη σεζόν 2022-23, με το Πανεπιστήμιο του Ιλινόις. Τη σεζόν 2023-24, επέστρεψε στη Γαλλία, παίζοντας για την Αντίμπ και τη Νανσί. Την περασμένη σεζόν, ο Περίν έπαιξε στο EuroCup με τους Χάμπουργκ Τάουερς, έχοντας μέσο όρο 13,1 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και βαθμολογία απόδοσης 16,5 ανά αγώνα.

Ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε στη Liga Endesa στην αρχή της φετινής σεζόν με τη Γιέιδα, έχοντας μέσο όρο 13,1 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 18,4 βαθμούς μέσο όρο σε 9 παιχνίδια στο σύστημα αξιολόγησης.