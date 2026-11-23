Ο Παναθηναϊκός διανύει μια χρονιά που από τα προκριματικά του Conference League στα μέσα του Ιουλίου ξεκίνησε να βρίσκει την ποδοσφαιρική του ταυτότητα και να επιστρέφει σε τροχιά πρωταθλητισμού. Παράλληλα, έγιναν οι κατάλληλες κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού με απόλυτο συντονισμό του Στέφανου Κοτσόλη με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζο.

Ωστόσο, παρά την αγωνιστική του επιτυχία, αφού βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Superleague με 30 βαθμούς, έχοντας νικήσει 10 από τις 11 πρώτες αναμετρήσεις του, και έχει κερδίσει και τους 3 αγώνες που έχει δώσει στο Conference League, το τριφύλλι ταλαιπωρείται από νωρίς στην χρονιά από σοβαρούς τραυματισμούς σε βασικά του γρανάζια.

Η κακοδαιμονία ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου 2026 όταν έχασε τον Σβέριρ Ίνγκι Ίνγκασον σε φιλικό προετοιμασίας απέναντι στη Ραπίντ Βιέννης, με τον Ισλανδό κεντρικό αμυντικό να παθαίνει ολική ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο. Έτσι, προτού καλά καλά ξεκινήσει η σεζόν η πρώτη ατυχία χτύπησε την πόρτα του Παναθηναϊκού.

Μόλις δύο εβδομάδες αργότερα, επόμενος άτυχος ήταν ο Παύλος Παντελίδης ο οποίος υπέστη σοβαρό κάταγμα κνήμης-περόνης στις 31 Ιουλίου 2026 σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα με την Athens Kallithea, με το διάστημα απουσίας του να υπολογίζεται από 4-6 μήνες. Άρα, και η επιστροφή του Παντελίδη υπολογίζεται μέσα στο νέο έτος.

Το καλοκαίρι, ο Παναθηναϊκός και συγκεκριμένα ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ έκανε την οικονομική υπέρβαση και στις αρχές Σεπτεμβρίου πυροδότησε τη «βόμβα» Ουναΐ, δαπανόντας περίπου 14 εκατομμύρια ευρώ για να ντύσει τον Μαροκινό στα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Προτού όμως καλά καλά ο κόσμος του «τριφυλλιού» προλάβει να χαρεί τον Μαροκινό μάγο, ο Ουναΐ υπέστη πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού περίπου ενάμιση μήνα μετά την μεταγραφή του, στις 18 Οκτωβρίου 2026 στην αναμέτρηση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης για την 7η αγωνιστική της Superleague.

Ο Ουναΐ υποβλήθηκε σε χειρουργείο και θα μείνει εκτός δράσης σχεδόν για όλη τη σεζόν, με την επιστροφή του να πιθανολογείται να πραγματοποιείται εντός των πλέι οφ της Superleague.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός έχασε πολύ γρήγορα την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας του και δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του στις κρίσιμες αναμετρήσεις που ακολουθούν.

Το ΟΑΚΑ, σχεδόν έναν μήνα μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Ουναϊ «πάγωσε» ξανά, βλέποντας τον Σαντίνο Αντίνο να αποχωρεί με φορείο και με δάκρυα στα μάτια στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ για την 11η αγωνιστική της Superleague, όταν στραβοπάτησε.

Ο ποδοσφαιριστής θα υποβληθεί σε μαγνητική ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρή ζημιά στο γόνατο που θα τον κρατήσουν εκτός αγωνιστικής δράσης για πολλούς μήνες, με τον Νίστρουπ να λέει χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου πως «μάλλον έχουμε χάσει τον Αντίνο για το υπόλοιπο της σεζόν».

Ο Παναθηναϊκός εντός των τελευταίων περίπου 30 ημερών, έχασε τις δύο ακριβότερες μεταγραφικές κινήσεις στην ιστορία του, δαπανόντας συνολικά περίπου το ποσό των 19 εκατομμυρίων για να τους αποκτήσει. Το ποσό αυτό, μάλιστα, ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι συμφωνίες περιλαμβάνουν και μπόνους.

Μέσα σε 35 ημέρες έχασε δύο από τους σημαντικότερους και πιο δημιουργικούς ποδοσφαιριστές του που έδιναν καθοριστικές λύσεις στο επιθετικό τρίτο του Παναθηναϊκού και πρόσθεταν το απρόβλεπτο στοιχείο στο παιχνίδι του.

Οι πράσινοι έχουν ταλαιπωρηθεί αρκετά από πολλούς και σοβαρούς τραυματισμούς ήδη μέσα στη σεζόν και η ενίσχυση στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι κρίνεται αναγκαία, ενώ η απόκτηση εξτρέμ μετά και τον σοβαρό τραυματισμό του Αντίνο, πιθανότατα θα περάσει σε πρώτο πλάνο, ενώ δεν αποκλείεται να αποκτηθεί και δεύτερος ποδοσφαιριστής.