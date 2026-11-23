Στις πιο απαιτητικές μπασκετικές βραδιές, κάθε ομάδα έχει ανάγκη έναν καλό κουμανταδόρο. Έναν τύπο που θα τρέξει το τρανζίσιον όταν πρέπει, που θα βάλει φρένο όταν πρόκειται να ελέγξει τον ρυθμό, που θα βρει την πάσα από την κλειδαρότρυπα για να μεταδώσει ενέργεια και σιγουριά στους συμπαίκτες του, και όταν χρειάζεται να εκτελέσει ο ίδιος.

Ε, όσο να είναι, περιγράψαμε ό,τι έκανε ο Νικ Καλάθης το απόγευμα του Σαββάτου στο «Παλατάκι» στη μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη με 99-77.

Οι παίκτες του Τρινκιέρι, «πυροβολούσαν» ασταμάτητα από τα 6,75μ. με το κοντέρ να γράψει 18 εύστοχα τρίποντα σε 36 προσπάθειες. Ένα ποσοστό που θα έκανε ακόμα και τους πιο φανατικούς φίλους του NBA να σηκώσουν το φρύδι. Πίσω, όμως, από αυτή την επιθετική παράσταση υπήρχε ένας άνθρωπος που φρόντιζε να λειτουργούν όλα στην εντέλεια.

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Ο μαέστρος πίσω από την εκτέλεση

Ο Έλληνας γκαρντ δεν χρειάστηκε να κάνει κάτι εξεζητημένο, περισσότερο ίσως αυτό που γνωρίζει καλύτερα από σχεδόν οποιονδήποτε στην Ευρώπη. Να διαβάσει το παιχνίδι, να ελέγξει τον ρυθμό, να μοιράσει την μπάλα και κυρίως, να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του, με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες πριν εκτελέσουν.

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Κάθε φορά που ο ΠΑΟΚ έβρισκε ελεύθερο σουτ, ο Καλάθης είχε συνήθως μια μικρή ή μεγαλύτερη συμμετοχή στη δημιουργία του. Δεν ήταν απλώς ο παίκτης που μοίραζε ασίστ, αλλά εκείνος που καταλάβαινε πότε έπρεπε να επιταχύνει, πότε να ηρεμήσει το παιχνίδι και πότε να τιμωρήσει την αντίπαλη άμυνα.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, αποφάσισε να προσθέσει και λίγη προσωπική εκτέλεση στο μενού.

4/6 τρίποντα; Ω ναι!

Όποιος τον έχει παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της καριέρας του, γνωρίζει καλά πως ο «Nick the Basket» δεν έχει χτίσει την καριέρα του πάνω στην αξιοπιστία του περιφερειακού σουτ. Για χρόνια άλλωστε, οι αντίπαλες άμυνες γνώριζαν ότι μπορούσαν να του δώσουν χώρο πίσω από τη γραμμή των τριών πόντων, προκειμένου να περιορίσουν τη δημιουργία του. Στο ντέρμπι, όμως, ο 36χρονος γκαρντ είχε διαφορετική άποψη.

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Τελείωσε την αναμέτρηση με 4/6 τρίποντα, 8 ασίστ και 8 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μια ολοκληρωμένη εμφάνιση που αποτυπώνει απόλυτα την μπασκετική του προσωπικότητα.

Με τον Καλάθη να είναι απολαυστικός, ο ΠΑΟΚ έστησε μια πραγματική επιθετική παράσταση και ο Άρης πλήρωσε ακριβά την αδυναμία του να περιορίσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Αν κάτι κρατάμε, πάντως, από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, είναι πως ένας πραγματικός floor general μπορεί να κάνει ολόκληρη την ομάδα του να μοιάζει με καλοκουρδισμένη μηχανή. Και αν υπάρχει κάποιος που το ξέρει πολύ καλά στη φετινή GBL, αυτός σίγουρα είναι ο Νικ.