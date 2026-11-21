Κάποια παιχνίδια δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, ούτε και να αναφέρεις την αγωνιστική, τη βαθμολογία ή τα ονόματα των πρωταγωνιστών. Αρκεί να πεις ΠΑΟΚ - Άρης και ξαφνικά το μυαλό ταξιδεύει σε μια άλλη εποχή.

Τότε που ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο Τζον Κόρφας και ο Παναγιώτης Φασούλας έκαναν το ελληνικό μπάσκετ εθνική υπόθεση. Μας είχε λείψει πολύ αυτό το συναίσθημα, τόσο για εκείνους που πρόλαβαν να το ζήσουν, όσο και για αυτούς που τα έχουν δει σε βίντεο ή διαβάσει σε ατελείωτες σελίδες.

Γιατί το ΠΑΟΚ-Άρης δεν είναι ένα ακόμη τοπικό ντέρμπι ή μια κόντρα μεταξύ πόλεων που έχει όποτε τυχαίνει να βρίσκονται σε ίδια εθνική κατηγορία, αναβιώνουν την έχθρα τους. Είναι από τα πιο ιστορικά μπασκετικά ραντεβού της χώρας, μια αντιπαλότητα που κάποτε καθόριζε τίτλους, ευρωπαϊκές πορείες και ολόκληρες μπασκετικές γενιές.

Από τα μέσα της δεκαετίας του '80 μέχρι τις αρχές των 90s, οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης είχαν μετατρέψει τις μεταξύ τους αναμετρήσεις σε άτυπους τελικούς, κάτι που στο σήμερα, τόσα χρόνια μετά την τελευταία φορά που βρέθηκαν μαζί στις δύο πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, η ιστορία μοιάζει να γράφει ξανά ένα γνώριμο κεφάλαιο.

Δεν είναι απλώς νοσταλγία

Ήταν αυτό που χρειαζόταν το ελληνικό μπάσκετ εδώ και χρόνια για να θυμηθεί πόσο σπουδαίο είναι, μαζί με την παραδοσιακή μονομαχία Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Όσο σπουδαίο κι αν είναι το συγκεκριμένο δίπολο, ένα πρωτάθλημα γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον όταν υπάρχουν περισσότερες ομάδες που μπορούν να διεκδικήσουν χώρο, φιλοδοξίες και πρωταγωνιστικό ρόλο.

Και αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, η Θεσσαλονίκη έχει κάθε λόγο να ελπίζει ότι επέστρεψε δυναμικά στο προσκήνιο. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε μια νέα εποχή, με οικονομική δυναμική και ξεκάθαρη διάθεση να ξαναγίνει πρωταγωνιστής, το ίδιο και ο Άρης, που προσπαθεί να αφήσει πίσω του τα χρόνια της αγωνιστικής αστάθειας και να επιστρέψει εκεί όπου αισθάνεται ο κόσμος του ότι ανήκει. Δεν μιλάμε πλέον για δύο συλλόγους που απλώς προσπαθούν να επιβιώσουν απέναντι στους ισχυρούς, αλλά που κοιτάζουν ήδη ψηλότερα. Και η φετινή βαθμολογία είναι η καλύτερη απόδειξη.

Μετά τις πρώτες επτά αγωνιστικές της GBL, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο 7-0 και ο Άρης ακολουθεί στο 6-1, σε μια εικόνα που έχουμε να τη δούμε από την αγωνιστική περίοδο 1990-91. Τόσο παλιά.

Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να εμφανιστεί ένας νέος Γκάλης ή ένας νέος Πρέλεβιτς για να απολαύσουμε ξανά αυτές τις αναμετρήσεις. Οι εποχές αλλάζουν, το μπάσκετ εξελίσσεται και οι πρωταγωνιστές έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν που δεν πρέπει να αλλάξει είναι η φιλοδοξία.

Θέλουμε τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να διεκδικούν τίτλους μαζί με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να επιστρέψουν στην ευρωπαϊκή ελίτ και τις μεταξύ τους αναμετρήσεις να αποτελούν παιχνίδια που κανείς δεν θέλει να χάσει. Θέλουμε γεμάτα γήπεδα, ατμόσφαιρα, ένταση, μπασκετική κουβέντα τη Δευτέρα στο γραφείο και εκείνη την υπέροχη αίσθηση ότι ένα αποτέλεσμα μπορεί να συζητιέται για ολόκληρη την εβδομάδα.

Γιατί το ΠΑΟΚ - Άρης δεν ανήκει μόνο στους φίλους των δύο ομάδων, αλλά και σε όλους όσους αγαπούν το μπάσκετ. Και αν το φετινό ντέρμπι αποτελεί την αρχή μιας νέας εποχής, τότε έχουμε κάθε λόγο να ανυπομονούμε.

Δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε στα 90s, αλλά να δημιουργήσουμε καινούργιες αναμνήσεις που θα θυμόμαστε με την ίδια νοσταλγία μετά από 30 χρόνια. Το ελληνικό μπάσκετ έχει ανάγκη τον ΠΑΟΚ και τον Άρη στα καλύτερά τους.

Και, επιτέλους, φαίνεται πως τους ξαναβρίσκει. Η απόδειξη στις 17:30 του Σαββάτου. Τζάμπολ στο «Παλατάκι».