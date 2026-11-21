Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου, καθώς οι Γερμανοί είδαν τον αρχισκόρερ τους, Χάρι Κέιν να αποχωρεί τραυματίας μόλις στο 20' στην εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Κολωνία για το πρωτάθλημα.

Ο Άγγλος επιθετικός , υπέστη ρήξη του συνδέσμου της συνδέσμωσης στον αστράγαλο, όπως ανακοίνωσε ο αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών, Μαξ Έμπερλ. Σύμφωνα με Γερμανικά ΜΜΕ ο Άγγλος επιθετικός αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις μήνες, κάτι που αποτελεί ισχυρό πλήγμα για τους Βαυαρούς.

Μάλιστα, τις εκτιμήσεις επιβεβαίωσε και ο προπονητής του, Βινσέν Κομπανί καθώς μετά το ματς ρωτήθηκε από το γερμανικό «Sky Sports» για την απουσία του Κέιν και χαρακτηριστικά απάντησε: Εβδομάδες; Μήνες, ναι».