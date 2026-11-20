Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του στη φετινή EuroLeague, επικρατώντας με 92-76 της Ρεάλ Μαδρίτης στη SUNEL Arena και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 10-3.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Εβάν Φουρνιέ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομαδικότητα και τη σκληράδα που έβγαλαν οι «ερυθρόλευκοι» στο παρκέ, ενώ στάθηκε και στο αγωνιστικό πνεύμα της ομάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γάλλου γκαρντ:

«Ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια της σεζόν. Όχι γιατί σκοράραμε αλλά γιατί παίξαμε με σκληράδα, ομαδικά. Ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια, όλοι προσέφεραν. Κερδίσαμε με την Μακάμπι, αλλά δεν παίξαμε όπως θέλαμε και έπρεπε να τα κάνουμε όλα καλύτερα.

Γίνεται trademark για τον Βεζένκοφ η πάσα πίσω από το κεφάλι. Έχουμε έναν τρόπο να παίζουμε. Προσπαθούμε να τον ακολουθούμε, προφανώς δεν θα είναι τέλειο κάθε εβδομάδα. Κάποιες φορές παίζεις πιο ατομικά, κάνεις αυτό που σου δίνει η άμυνα. Θέλουμε να το εκμεταλλευόμαστε. Αυτή η άμυνα είχε επιτυχίες με αυτό το σύστημα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.

Ήταν τύχη τα τρία buzzer-beater. Όταν όλα αυτά συμβαίνουν ξανά, δείχνει κάτι. Έχουμε το πνεύμα. Δεν είμαστε τέλειοι, αλλά αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ο τρόπος που παίζουμε και πανηγυρίζουμε δείχνει το πνεύμα της ομάδας».